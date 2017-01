Kiskereskedelmi Halálcsillagokat építene az Amazon

A vállalat új szabadalma alapján a kiszállítást végző drónok a levegőben úszó elosztóközpontokból indulnának a vásárlókhoz.

Az Amazon egy kicsivel még közelebb araszolt a teljesen automatizált online áruházak felé vezető úton. Az e-kereskedelmi óriásvállalat, amely már jó ideje dolgozik egy légi drónokra épülő kiszállítási rendszeren, most egy levegőben úszó kiszolgáló központ (airborne fulfillment center - AFC) ötletét szabadalmaztatta, amely az áruk raktározása mellett egyfajta anyahajóként is szolgálna a környéket ellátó repülő robotoknak.

Nagyon nagy, kisebb és nagyon kicsi repülők

A dokumentum szerint az AFC-k olyan léghajók lennének, amelyek 45 ezer láb (13-14 ezer méter) magasságban lebegnek, a drónok pedig innen ereszkednének a kiszállítani való áruval a föld közelébe. Ott aztán vizszintes irányban, minimális energiafelhasználással jutnának a meghatározott helyekre - ez utóbbira tulajdonképpen csak a jármű stabilizálásához és a navigációhoz lenne szükség.



Magyarázó ábra az Amazon beadványából



A két nappal karácsony előtt feltárt elképzelések alapján magukat a kiszolgáló központokat a drónoknál nagyobb repülőgépek látnák el az elosztásra váró cikkekkel, az új drónokkal, üzemanyaggal és a többi szükséges eszközzel, illetve ezek szállítanák oda-vissza a beszámolókban kiskereskedelmi Halálcsillagnak nevezett léghajókon dolgozó embereket.

Az ételt is odafentről hordanák ki

A szabadalom kitér rá, hogy a repülő raktárak egyik komoly előnye lenne, hogy mindig a leginkább megfelelő helyre lavírozhat, így például egy időszakos esemény, mondjuk egy futballmérkőzés idején közelebb úszhat a helyszínhez, és hatékonyabban elégítheti ki az egyes terméktípusokban rövid időre megnövekvő keresletet. Az AFC-k ugyanakkor lehetővé tennék az Amazon drónjai által kihordott áru választékát, bevonva közéjük a készételeket és általában a romlandó árucikkeket is.

Idén nyáron az Amazon már szabadalmaztatott egy marék megoldást a drónos logisztikával kapcsolatban, így dokkoló és töltőállomásokról, dróntöltőnek és adótoronynak használható lámpaoszlopokról is szóltak a hírek. A megvalósítás előtt természetesen még számtalan akadály áll, nem csak technológiai, hanem szabályozási oldalról is.

A vállalat, amely november óta Magyarországra is térítésmentesen juttatja el a megfelelően nagy összegű rendeléseket, eltökélten halad a kijelölt úton, nemrég például Nagy-Britanniában is lebonyolította a legelső drónos házhoz szállítást. A nagy magasságban röpködő raktárak azonban egyáltalán nem biztos, hogy ebben a formában valaha megjelennek majd a fejünk felett - persze az is igaz, hogy az Amazon kereskedelmi, légiszállítási feladatokat felvető Prime Air szolgáltatása, azon belül is a 30 perc alatti házhoz szállítás 2015 elején még szintén utópisztikus ötletnek tűnt.